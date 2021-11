Segunda edição do evento Reggae Rock Turnê - Divulgação

Publicado 20/11/2021 10:43

Duque de Caxias - A página Caxias das Antigas, em parceria com a The Kroks, vai promover neste sábado, dia 20 de novembro, a segunda edição da festa Reggae Rock Turnê. O evento ocorre no espaço Sabehh, na Rua Passos da Pátria, esquina com a Rua Assunção, próximo da universidade Unigranrio e do Boteco do Teixeira, no bairro 25 de agosto.



A festa começa a partir das 15 horas e terá espaço Kids, stands de moda, assessórios, área gastronômica, exposição de carros antigos com a Duke's Air Cooled, venda e troca de discos de vinil, cerveja artesanal e shows com bandas e DJs.

Haverá também uma participação especial da orquestra popular Ariano Suassuna na abertura do evento. Os ingressos estão disponíveis no local, no pub Alto 25 e no Cevina Steak Bar.



