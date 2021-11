Nascidos no Hospital de Saracuruna já saem com RG e CPF - Divulgação

Publicado 19/11/2021 11:53

Duque de Caxias - Os recém nascidos no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, mais conhecido como Hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias, deixam a unidade, além de vacinados e com os exames da orelhinha, língua e coração em dia, com a certidão de nascimento, documento de identidade e CPF. Uma unidade interligada de Registro Civil do Cartório do 2º Ofício do município funciona dentro da unidade de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, para garantir a expedição dos documentos.



O diretor da unidade, Francisco José de Souza, garante que o serviço de registro civil dentro do hospital ajuda a diminuir o número de sub-registro.

“A unidade é um grande benefício para muitas famílias. Ela evita que muitos adiem a emissão da certidão de nascimento”, garantiu o médico, ressaltando que cerca de cinco mil partos são realizados por ano no hospital.



Na manhã da última quinta-feira, 18, seis recém nascidos foram registrados no cartório da unidade. Entre eles a pequena Aylla, que não parou de mamar nem um minuto enquanto a mãe Estefany Gregório, de 19 anos, fazia seu documento civil.

“O atendimento aqui é muito bom e ainda temos na alta o bebê vacinado, com exames em dia e, o principal, a certidão de nascimento na mão”.



Quem também aguardava na porta do cartório do Hospital Adão Pereira Nunes eram os pais dos pequenos Natãn e Mikaela, ambos com três dias de vida.

“Este serviço é essencial. Nos ajuda muito. Economiza tempo e dinheiro, pois saímos do hospital com o registro de nascimento e outros documentos”, relatou o pai do Natãn, o armador de ferragens Gerado de Aquino Farias, de 42 anos.



Michel e Kamila, pais da Mikaela, também elogiaram o protocolo: “É um serviço essencial, que nos ajuda muito”.