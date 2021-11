Encontro na Câmara de Caxias debate anemia falciforme - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 17/11/2021 19:35

Duque de Caxias - No próximo dia 20, o município de Duque de Caxias celebra o Dia da Consciência Negra e, para dar início às atividades da Semana de Tradições e Artes Negras Contemporâneas, em memória a Zumbi dos Palmares, a Câmara Municipal realizou um encontro para discutir sobre a anemia falciforme, uma doença genética e hereditária que é mais comum em pessoas negras.



A iniciativa do vereador Catiti (Avante) contou com representantes do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro e Promoção da Igualdade Racial e Étnica de Duque de Caxias (Condedinepir) e do Instituto Brasileiro de Doenças Falciforme e Outras Hemoglobinopatias (IBRAFH).

No encontro, foi explicitado que Duque de Caxias é a cidade do Estado do Rio de Janeiro com o maior número de pessoas com anemia falciforme.

“Temos que, o mais rápido possível, tornar isso visível aos nossos governantes para que possamos propor políticas para atender esses caxienses que estão sendo diagnosticados, muitas das vezes, de forma errada, e pagando um preço muito alto, que é a perda de suas vidas”, disse o vereador.



A doença falciforme é caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, tornando-os parecidos com uma foice, daí o nome falciforme. Essas células têm sua membrana alterada e rompem-se mais facilmente, causando anemia. Essa condição é mais comum nas pessoas negras, mas também pode ser observada em brancos e pardos.