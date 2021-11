Fundec forma alunos do curso de beleza - Divulgação

Publicado 13/11/2021 12:04

Duque de Caxias - Criada em 2005, a Fundec se tornou a primeira escola técnica municipal do estado do Rio de Janeiro. A Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias oferece diversos cursos gratuitos com oportunidades de qualificação e formação profissional. São, ao todo, mais de 120 cursos.

“A Fundec vem avançando ano após ano. Este ano, lançamos novos cursos, como de veterinário, manutenção de elevadores, e jardinagem e paisagismo, que bateram recordes de matriculados”, explicou Jonas Santana, presidente da Fundec.



Em números, a Fundec matriculou, em 2021, 15 mil matriculados presencialmente. Nos cursos à distância, foram mais de 25 mil. Atualmente, a Fundec conta com dezenas de Centros de Ensino (04 Polos, 12 Unidades, 02 Unidades Móveis, 05 Postos Avançados e 12 Convênios), distribuídos nos quatro distritos de Duque de Caxias. A Fundec disponibiliza mais de 11.284 vagas por semestre.

Curso de games



A Fundec abriu o período de matrículas para o curso gratuito de formação em games. A qualificação será on-line pela plataforma da Burburinho Cultural (empresa voltada para produção e fomento de projetos culturais) e os interessados terão até o dia 30 de novembro para finalizar a matrícula. Ser alfabetizado e ter mais de 12 anos são os únicos pré-requisitos para se matricular no curso, que deve ser feita pelo site (www.fundec.rj gov.br). Para mais informações, mande um Whatsapp para o número 97464-6089.