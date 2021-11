Defesa Civil de Caxias - Divulgação

Defesa Civil de CaxiasDivulgação

Publicado 12/11/2021 11:51

Duque de Caxias - A ASSECAMPE (Associação das Empresas de Campos Elíseos) realizou a segunda reunião de organização do simulado de desocupação da Barragem de Saracuruna, em Xerém, promovida pela Superintendência de Defesa Civil de Duque de Caxias. Após o encontro, os participantes foram levados ao local do simulado que está marcado para o dia 04/12.



O exercício será o "transbordamento” da barragem e a retirada de cerca de 100 famílias das casas do entorno, que serão levadas para os abrigos da região depois da emissão dos alertas de perigo’.

Realizado anualmente, em parceria com a ASSECAMPE, o simulado da Defesa Civil reúne agentes da Defesa Civil Estadual, Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Bombeiros, Reduc, Polícia Militar e de órgão municipais (secretarias de Saúde, Segurança, Obras, Assistência Social), além de centenas de voluntários da Rede Bravo, do Processo Apell e lideranças comunitárias das regiões consideradas de risco no município.