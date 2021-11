Luiz Henrique Romanholli foi selecionado na primeira edição do evento - Divulgação

Publicado 10/11/2021 15:24

Duque de Caxias - Quem sonha em aprender as técnicas literárias e ver suas obras publicadas deve correr para participar do concurso Rio de Contos - 2ª edição, porque o prazo para inscrições termina nesta sexta-feira, dia 12. O prêmio é um projeto realizado pela LER, Funarj e Mater Produções onde autores renomados ensinam aos contemplados como funciona o processo de criação e produção literária. Além disso, os 20 contos premiados serão trabalhados e publicados num livro oficial do concurso, com lançamento previsto para 2022.

“Na primeira edição foram tantas e tão diversas e significativas inscrições de textos com potenciais latentes vindos de todo os cantos do estado, que colocamos os pés nesta segunda edição plenos da mais absoluta experiência de termos visto na prática a concretização da teoria de que, sim, o Rio é um estado repleto de gente escrevendo bem e querendo publicar”, conta Bárbara Caldas, idealizadora do projeto.

Os ganhadores da 1ª edição estão passando por todas as atividades e vivências que lhes são oferecidas pelo prêmio. Uma oportunidade ímpar de serem revelados, lapidados e de terem seus textos publicados.

“Meu objetivo era saber "o que as pessoas que eu não conheço, nem me conhecem, acham da minha história?", para ter um termômetro, e foi uma surpresa incrível ter sido selecionado junto com tanta gente talentosa. Estou muito feliz, surpreso, orgulhoso. É um estímulo gigante para continuar escrevendo cada vez mais", revela Luiz Henrique Ramanholi, autor do conto “Sobre peso e geladao de abacaxi”.

Como participar:

As inscrições estarão disponíveis exclusivamente por meio digital para os candidatos de todo o Estado do RJ, a partir de 16 anos de idade. Serão consideradas inscritas as obras recebidas até o dia 12 de novembro de 2021. O edital e o link do formulário de inscrição estão disponíveis no site https://www.lersalaocarioca.com.br/premioriodecontos/.

O corpo de jurados desta edição é composto por Alê Motta, Anna Paula Lemos, Claudia Chigres, Eliana Alves Cruz, Leonardo Tonus e Marcelo Moutinho, todos atuantes no universo literário brasileiro. O resultado sairá até o dia 23 de dezembro de 2021.

Premiação:

Os autores selecionados serão premiados com uma série de atividades focadas em suas respectivas formações, como minicursos, palestras e mentorias individuais, com grandes profissionais das letras brasileiras, num processo de reescrita e amadurecimento dos textos selecionados que serão publicados num livro ao final do processo pelo selo da Mater.