De acordo com a Prefeitura, 3,5 mil cestas serão entregues através da Secretaria Municipal de Educação - Foto: Reprodução / Redes Sociais

De acordo com a Prefeitura, 3,5 mil cestas serão entregues através da Secretaria Municipal de EducaçãoFoto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 10/11/2021 13:16

Duque de Caxias - Uma ação conjunta entre a Petrobras, a Firjan SESI e a Prefeitura de Duque de Caxias está viabilizando a distribuição de cestas básicas no município. As doações são dirigidas exclusivamente aos moradores bairros Jardim Ana Clara, Jardim Primavera, Bom Retiro, Saracuruna, Cangulo, Vila Urussaí, Figueira, Mantiquira e Xerém cadastrados no CadÚnico.

Confira os locais da entrega, que ocorre sempre de 9h às 12h e de 13h às 16h.

Dia 11/11 (quinta-feira)

Polo 1: CIEP 229 – Rua Machado de Assis, 280 - Saracuruna

Polo 2: CIEP 318 – Rua da Capela, s/nº - Parque Uruguaiana - Saracuruna

Polo 3: Segunda Igreja Presbiteriana – Rua Lima Sucupira, 106 – Parque Uruguaiana - Saracuruna

Polo Extra: CRAS Imbariê/Parada Morabi – Avenida Hélio de Oliveira, s/nº - Parada Morabi

Polo 5: Igreja Presbiteriana em Mantiquira – Av. Pastor Manoel Avelino de Souza, 7 – Xerém

Dia 12/11 (sexta-feira)

Polo 2: CIEP 318 – Rua da Capela, s/nº - Parque Uruguaiana - Saracuruna

Polo 7: Assecampe (Associação das Empresas de Campos Elíseos) – Estrada da Petrobras, 3 – Vila Actura

Polo 8: CIEP 229 – Rua Machado de Assis, 280 – Saracuruna

Confira a lista dos beneficiados em bit.ly/firjansesicaxias