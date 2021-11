Famosas sobremesas exageradas chegam em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 12/11/2021 13:37

Duque de Caxias - A cidade de Duque de Caxias ganha, nesta sexta-feira, 12, uma franquia do restaurante Nosso Lugar, que já é sucesso em Mesquita e Nova Iguaçu. A inauguração, que acontece às 19h, no bairro 25 de Agosto, conta com música ao vivo e o famoso cardápio com sobremesas enormes, hambúrgueres artesanais e petiscos com molhos diferenciados.



O novo espaço foi pensado para receber toda família. Além dos lanches, no local os clientes podem aproveitar de jogos (como totó e sinuca), espaço kids e lounge ao ar livre.

“O Nosso Lugar é uma lanchonete gourmet completa, que foi preparada para atender todos os públicos de todas as idades. O nosso espaço foi pensado 100% na família”, contam Anderson dos Anjos e Maycon Ramos sócios da franquia Nosso Lugar em Duque de Caxias.



A loja fica aberta todos os dias, das 19h à 0h, na Avenida Brigadeiro Lima e Silva 961 - Jardim 25 de Agosto. O restaurante pode ser encontrado nas redes sociais Instagram (@nossolugar2016) e Facebook (@nossolugar).

História



Criado em 2016 pelos sócios Weverson e Wesley, com suas respectivas esposas Andreia e Aline, o Nosso Lugar obteve sua fama com apenas seis meses de existência, atraindo pessoas de diversos lugares do Rio de Janeiro. Atualmente, o restaurante está presente em Mesquita, Nova Iguaçu e, além de Duque de Caxias, tem previsão de inauguração de mais franquias em Queimados e Recreio dos Bandeirantes, até o fim deste ano. Em 2022, o objetivo é seguir com o projeto de franquias por todo Estado.

