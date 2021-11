Ponto de Leitura no Caxias Shopping - Divulgação

Ponto de Leitura no Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 12/11/2021 16:53

Duque de Caxias - Neste sábado, 13, o Caxias Shopping volta a receber o projeto “Ponto de Leitura” do Sesc Rio. Após um longo período suspenso devido à pandemia, o projeto retorna com edições mensais no shopping, sempre no segundo sábado do mês, das 14h às 18h.

O “Ponto de Leitura” oferece no mall uma extensão da Biblioteca / Gibiteca João Carpalhau, da Unidade Sesc Duque de Caxias, com a disponibilização de pequeno acervo com livros em HQ e revistas em quadrinhos para que os clientes possam desfrutar de um local agradável e aconchegante de estímulo à leitura. Neste sábado, a programação terá, ainda, a contação de histórias “A Festa no Céu” com a Cia Cochicho na Coxia, que narra as aventuras do Sapo e os bichos da floresta que descobriram que haverá uma festa no céu e apenas os animais que voam poderão ir.

O Ponto de Leitura acontece na Praça de Alimentação do Caxias Shopping e tem programação gratuita e aberta para todas as idades.

SERVIÇO:

Ponto de Leitura Sesc Rio no Caxias Shopping

Data: 13 de novembro (sábado)

Horário: das 14h às 18h

Local: Caxias Shopping – Rodovia Washington Luiz, 2895 - Duque de Caxias. RJ.

Central de Atendimento ao Cliente: (21) 2018-2324

www.caxiasshopping.com.br

PROGRAMAÇÃO GRATUITA