Carlos Henrique, contratado pela Águas do RioDivulgação

Publicado 12/11/2021 16:33

Duque de Caxias - A Águas do Rio divulgou que contratou mais de 600 moradores da Baixada Fluminense para trabalhar com a concessionária. Um deles foi o caxiense Carlos Henrique, que é o líder comercial da equipe de Duque de Caxias e morador do município. Ele conta que agora vai conseguir realizar o sonho de fazer uma faculdade.

“Trabalhar com o que gosta e na sua cidade é a melhor coisa. Agora que estou perto de casa, vou ter tempo de fazer o curso de administração, que é o que eu sempre sonhei”, conta animado.



A Águas do Rio tem o compromisso social como um de seus pilares, por isso, prioriza as contratações de moradores de comunidades locais, dando a primeira oportunidade de trabalho formal para muitas pessoas.



“Nosso propósito é cuidar dos municípios em que atuamos, por isso, priorizamos a contratação local, com o objetivo de estimular o crescimento da renda dos moradores. São essas pessoas que conhecem a realidade de sua localidade, então nada melhor do que tê-las em nossa equipe,” diz Cleyson Jacomini, diretor-superintendente da Águas do Rio.