Vacinação antirrábicaImagem Internet

Publicado 13/11/2021 10:07

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue com a Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos no município. Esta semana as equipes de vacinação estarão nos bairros Parada Angélica, Vila Maria Helena e Cidade dos Meninos, nos dias 16, 18 e 19 de novembro.

Confira a programação e os endereços dos pontos de vacinação de cães e gatos, que acontece sempre das 9h às 12h:



* 16/11 – Terça-Feira: Praça de Parada Angélica - Bairro Parada Angélica

* 18/11 – Quinta-Feira: Rua Bernardo Vasconcelos (esquina com Avenida do Laranjal – próximo a casa de Material de Construção)

Bairro Vila Maria Helena

* 19/11 - Sexta-Feira: Praça Gov. Leonel de Moura Brizola (Entre Rua Osvaldo Cruz e Menezes Cortes) - Bairro Cidade dos Meninos



* Ponto Fixo de Vacinação: Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (Av. Actura, n. 30 – Campos Elíseos) - De segunda a sexta-feira, das 14h às 16h.

A vacinação, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, através da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses, com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, já imunizou mais de 40 mil cães e gatos, desde o início da campanha, em maio de 2021.