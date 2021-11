O governo do estadual lançou, nesta segunda-feira (14), o programa Bairro Seguro, que irá fornecer policiamento 24 horas em 28 localidades da capital e da Região Metropolitana.do Rio de Janeiro. Da esquerda para direita o soldado Thiago Barcellos, segundo sargento Edson dos Santos Lima, ambos do 16 BPM e o Major Leonardo Nogueira, coordenador do Programa Bairro Seguro - Daniel Castelo Branco

O governo do estadual lançou, nesta segunda-feira (14), o programa Bairro Seguro, que irá fornecer policiamento 24 horas em 28 localidades da capital e da Região Metropolitana.do Rio de Janeiro. Da esquerda para direita o soldado Thiago Barcellos, segundo sargento Edson dos Santos Lima, ambos do 16 BPM e o Major Leonardo Nogueira, coordenador do Programa Bairro SeguroDaniel Castelo Branco

Publicado 16/11/2021 17:51

Duque de Caxias - Bairros do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, poderão ser os próximos contemplados com o Programa Bairro Seguro. É o que pede a indicação legislativa do deputado Rosenverg Reis (MDB) aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), nesta terça-feira, 16.



Segundo o parlamentar, o bairro de Jardim Primavera deve ser o primeiro a receber o reforço no patrulhamento. A sinalização foi feita em junho, quando o parlamentar apresentou a proposta ao governo do estado.

"Duque de Caxias tem quase um milhão de moradores e esse programa de polícia de proximidade com o cidadão vai ser eficiente na prevenção dos delitos, reduzindo os casos de roubos e furtos. O governo já tinha sido receptivo à indicação e acredito que, com a aprovação da Alerj, o governador Cláudio Castro vai dar andamento à implantação do Bairro Seguro na região", afirmou Rosenverg Reis.



O programa



O Bairro Seguro da Secretaria de Estado de Polícia Militar foi lançado oficialmente em junho deste ano, no Quartel General da Corporação. Com equipes mobilizadas 24 horas por dia, com cada equipe utilizando um telefone celular funcional para agilizar o acesso e a proximidade com os moradores. O esquema atende atualmente a 30 bairros e localidades da capital do estado e do município de Maricá. Ao todo, são empregados 406 policiais militares e 87 viaturas.