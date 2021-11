Obra do Canal Caboclo, em Caxias - Divulgação

Publicado 17/11/2021 11:03 | Atualizado 17/11/2021 11:03

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias está realizando a maior obra de infraestrutura da Baixada Fluminense. Com recursos dos governos federal e estadual, a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil vai canalizar 2.260 metros do Canal Caboclo, no trecho da Linha Vermelha até o bairro Trezentos, na divisa com São João de Meriti. Na etapa inicial do projeto, com recursos do PAC I (Programa de Aceleração do Crescimento), a Prefeitura está fazendo a macrodrenagem do curso de água entre a Avenida Paulo Moreno e a Avenida Dr. Manoel Teles, até a foz do Rio Meriti.

Principal responsável pelos alagamentos registrados em parte do centro da cidade, nos períodos de chuvas fortes, o Canal Caboclo está sendo canalizado, nesta primeira etapa, no trecho que passa pelas comunidades da Vila Ideal e Parque Vila Nova. Na região, estão sendo instalados 960 metros de galerias pré-moldadas de concreto armado.



Para realização da obra de canalização, a Secretaria Municipal de Urbanismo promoveu a desapropriação de moradias construídas às margens do canal. Para facilitar a manutenção serão construídas pistas laterais e travessias que irão melhorar a circulação de veículos nas duas comunidades. Na Vila Ideal, a Prefeitura também vai construir uma creche para mais de 100 crianças, uma escola e uma área de lazer para os moradores com quadra poliesportiva, academia e outros equipamentos.

