Após mais de um ano de pandemia, Brasil enfrenta lentidão na vacinação, fura-filas e politização da pandemiaDivulgação

Publicado 17/11/2021 15:43

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, seguindo as determinações do Ministério da Saúde, está ampliando, a partir desta quinta-feira (18/11), a idade para quem vai receber a terceira dose (reforço) da vacina contra a Covid-19. Estão aptos a receber a terceira dose as pessoas com 18 anos ou mais, com prazo de 5 meses de recebimento da segunda dose (vacinados até o mês de junho).



Veja a programação de vacinação no município nesta quinta-feira (18/11):



No CER IV, no Sarapuí, a Secretaria de Saúde promove vacinação da Terceira Dose, no sistema Drive Thru, para idosos (60 anos ou mais com prazo de 5 meses da segunda dose). A terceira dose exclusiva para esse grupo acima de 60 anos, acontece das 8h às 15h. É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF e foto.



A vacinação segue também em todo o município, até sexta-feira (19/11), com a primeira dose (para pessoas acima de 12 anos), segunda dose de Pfizer antecipada (para aqueles que estão completando 21 dias da primeira dose), segunda dose para os faltosos de todas as vacinas e terceira dose para pessoas de 18 ou mais com prazo de 5 meses de recebimento da segunda dose (quem vacinou até o mês de junho). É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF e foto.

A vacinação acontece, até sexta-feira (19), das 8h às 15h, nos seguintes locais:

Hospital Municipal Duque

UPH Campos Elíseos

UPH Equitativa

UPH Imbariê

UPH Pilar

UPH Saracuruna

UPH Xerém



No CMSDC - Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro), a vacinação segue até a sexta-feira (19), para os seguintes grupos: primeira dose para gestantes, puérperas e lactantes (a partir de 12 anos). Este grupo também pode ser vacinado no CRAESM de Xerém; segunda dose para faltosos de todas as vacinas; e terceira dose (reforço) para pessoas imunossuprimidas e para pessoas de 18 ou mais com prazo de 5 meses de recebimento da segunda dose (quem vacinou até o mês de junho). Verifique a lista das imunodeficiências que podem receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, no site da Prefeitura: (www.duquedecaxias.rj.org.br).



É obrigatória a apresentação de carteira de vacinação (segunda e terceira doses) e documentos de identificação com CPF e foto (todos os grupos). O atendimento será para pedestres.