Águas do Rio realiza atendimento itinerante no Doutor Laureano, em Caxias - Divulgação

Publicado 17/11/2021 15:02 | Atualizado 17/11/2021 15:04

Duque de Caxias - A Águas do Rio está com um atendimento itinerante na Avenida Leandro Mota, número 9, bairro Doutor Laureano, em Duque de Caxias. A iniciativa faz parte do programa Vem Com a Gente (VCG), que acontece pela primeira vez na Baixada Fluminense.



Por meio do programa, a concessionária leva uma variedade de serviços até o cliente, como vistorias, instalação de hidrômetros, troca de titularidades, atualização de dados, cadastro de tarifa social, manutenção de rede, vazamentos, ligações, entre outros. O atendimento no Doutor Laureano funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e é por tempo limitado.



Para Cleyson Jacomini, diretor-superintendente da Águas do Rio, o objetivo é promover conforto e comodidade ao cliente.

“Precisamos atender as necessidades dos moradores sem que eles precisem fazer grandes deslocamentos, esse é o papel do Vem com a Gente. Queremos nos aproximar cada vez mais das comunidades, promover um atendimento mais personalizado e buscar melhorar a qualidade de vida nestes locais”, frisa.



Os caxienses também podem solicitar serviços na loja de atendimento da Águas do Rio, que está aberta de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Av. Dr. Manoel Teles, número 237, Duque de Caxias, ou na Alameda Calheiros da Graça, 221, Jardim Primavera. A concessionária também está disponível por meio do 0800 195 0 195, que funciona por ligação e WhatsApp.