Colégio da Polícia Militar de Duque de Caxias realiza aula inaugural do ano letivo de 2020Eliakin Moura/Divulgação

Publicado 18/11/2021 14:33

Duque de Caxias - O lll Colégio da Polícia Militar Percy Geraldo Bolsonaro vem apresentando excelentes resultados. Os alunos da unidade localizada em Duque de Caxias conquistaram medalhas em importantes concursos durante o ano letivo de 2021.



Segundo a direção do lll CPM/ERJ, este ano, 13 alunos participaram da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Destes, quatro conquistaram a medalha de ouro, seis a de prata e três a de bronze. Já na Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB), 12 estudantes participaram e concluíram todas as fases.



Seguindo com as participações vitoriosas, na Olimpíada Nacional de Ciência 2021, o aluno Victor Mesquita de Almeida, do 7º Ano de Escolaridade, foi medalha de prata, e outros três estudantes do 6º e 7º Anos receberam certificados de menção honrosa.



Para a comandante do lll Colégio da Polícia Militar, Ten. Cel. Nádia Luana Cardoso, as conquistas dos alunos da unidade são muito importantes porque demonstram o empenho e a dedicação pelos estudos.

“Existe um comprometimento muito grande das famílias e das crianças com a aprendizagem significativa. Isso me deixa muito feliz porque vejo que eles têm objetivos e inspirações”, declarou a comandante.