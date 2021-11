Construção da Transbaixada é debatida pelo prefeito Washington Reis - Divulgação

Publicado 18/11/2021 10:50

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias firmou uma parceria com o Governo do Estado para a realização de diversas obras de infraestrutura. Nesta quarta-feira, 17, o prefeito Washington Reis esteve na Secretaria de Estado das Cidades, onde reuniu-se com o secretário Uruan Andrade, o deputado estadual Rosenverg Reis, o vereador do Rio de Janeiro, Vitor Hugo Kacz, e o secretário municipal de Obras de Duque de Caxias, João Carlos Grilo.



Um dos objetivos do encontro foi a busca de melhorias para a cidade e a Baixada Fluminense. Uma das pautas foi a construção da Transbaixada. A via vai ligar a Rodovia Washington Luiz à Rodovia Presidente Dutra, passando pela Avenida Governador Leonel de Moura Brizola (Antiga Presidente Kennedy) e facilitando o acesso ao município de Belford Roxo.