Fundec fecha acordo de cooperação com a Universidade de Guadalajara

Publicado 18/11/2021 16:08

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e da Fundec, formalizou uma parceria com a Universidade Autônoma de Guadalajara, localizada no México. A reunião virtual ocorreu na sede administrativa da Fundec. O objetivo da parceria é promover pesquisas para o desenvolvimento acadêmico e cultural das duas instituições, envolvendo professores e as experiências de cada uma delas.



De acordo com o vice-presidente da Fundec, David Santana, a Fundação possui indicativos positivos para receber projetos dessa magnitude.

"Duque de Caxias fica localizada em um ponto privilegiado da Região Metropolitana, de fácil acesso para moradores da Baixada Fluminense, da capital e da Região Serrana. Ou seja, pode atender públicos de grande parte do nosso estado", disse.



Eduardo Moreira falou sobre as expectativas para o acordo de cooperação.

"Nosso intuito com a parceria é promover o intercâmbio acadêmico entre as duas instituições, por meio de professores, informações, cursos e disciplinas compartilhadas, pois o prefeito Washington Reis tem trabalhado diariamente para aumentar as possibilidades de capacitação dos munícipes de Duque de Caxias, seja em parceria com empresas privadas ou com instituições de fora do país", completou.



Participaram da reunião, o vice-prefeito Wilson Miguel, o secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Eduardo Moreira, o vice-presidente da Fundec, David Santana, a diretora de Educação, Alcineia Oliveira, o diretor de projetos, Marcos Ribeiro, além do coordenador de projetos, Antônio Carlos. O reitor Antonio Reyes, o vice-diretor Hugo Peñaloza, o secretário-geral Ricardo Rojas e o diretor de internacionalização, Fernando de la Torre, representaram a Universidade, enquanto o cônsul do México, Erick Sanchez, foi a voz do consulado.