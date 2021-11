Acordo vai levar primeira escola para cegos em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 18/11/2021 15:31

Duque de Caxias - O prefeito Washington Reis assinou um termo de convênio com o Instituto Benjamin Constant. A ação, pioneira em toda a Baixada Fluminense, implantará o primeiro polo que é referência nacional na educação e capacitação profissional de pessoas cegas.



Segundo o diretor-geral da instituição, profº João Figueiredo, grande parte dos alunos do polo situado na Zona Sul não são oriundos daquela região.

“Nós desejamos realizar o movimento de ir ao encontro deste aluno para atendê-lo melhor e atender as suas famílias. Entendo que é fundamental este polo em Duque de Caxias. Por isso, nossa proposta efetivamente é trazê-lo para o município e favorecer este público e, assim, evitar também que o estudante fique duas horas no trânsito”, declarou o diretor-geral do IBC.

Feliz com a proposta de oportunizar este conhecimento para os professores da Rede Municipal de Ensino, a secretária de Educação, profª Roseli Duarte, ressaltou que é necessário buscar entendimento para a melhoria na qualidade de ensino da cidade.

“A instituição capacita profissionais e é comprometida também com a produção da pesquisa acadêmica no campo da educação especializada”, disse Duarte.

Em seguida, o prefeito Washington Reis assinou o convênio e afirmou que o município de Duque de Caxias preocupa-se com a saúde ocular dos moradores da cidade. Ele ainda declarou que o Hospital do Olho Júlio Cândido de Brito, situado no bairro Dr. Laureano, é referência em todo o Estado do Rio de Janeiro e realiza cirurgias de alta complexidade.