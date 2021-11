Análise de testes de covid-19 no Rio identifica variante P1 em 82% das amostras - Reprodução / Isabela Carrari

Publicado 19/11/2021 12:32

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, está com ações de testagem rápida de Covid-19, através do Programa Diagnosticar para Cuidar, do Plano Nacional de Expansão da Testagem para Covid-19 (PNE-Teste) do Ministério das Saúde. O Programa tem o objetivo de monitorar a situação epidemiológica e direcionar os esforços na contenção da pandemia em todo o país e, consequentemente, nos municípios.

As ações de testagem já acontecem em unidades de saúde de Duque de Caxias, sendo agora ampliadas para outros grupos e em locais fora das unidades. Para isso, a Secretaria Municipal de Saúde adotará o sistema de busca ativa e de triagem populacional de casos de Covid-19, como determina o PNE-Teste do Ministério da Saúde