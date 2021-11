Audiência pública na Cãmara de Vereadores de Caxias - Divulgação

Publicado 19/11/2021 14:21

Duque de Caxias - Por iniciativa do presidente da Câmara de Duque de Caxias, vereador Celso do Alba (MDB), foi realizada uma audiência pública para discutir a situação das pessoas com deficiências no município. Vereadores, representantes da OAB/ Duque de Caxias, Alerj, Prefeitura, Fundec, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e do Instituto Rio Metrópole estiveram presentes e apresentaram a realidade dos deficientes.



“Essa inclusão social, todos cobram, mas nós temos que fazer a diferença. Existe o mundo ideal e o mundo real. Nosso mundo real é totalmente diferente do mundo ideal. Então, nós contamos com toda a ajuda do Executivo para que possamos dar mais acessibilidade”, disse o presidente da Casa, Celso do Alba, apontando ainda para a existência, no município, de mais de oito mil deficientes auditivos.

O presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB/ Duque de Caxias, Dr. Luís Augusto Cruz Monteiro, citou os obstáculos presentes no município, entre eles, a ausência de acessibilidade nas calçadas e nos prédios públicos e privados.

“As calçadas não dão condições nenhuma, não só para pessoas com deficiência que fazem uso de cadeiras de rodas, mas também às gestantes, idosos e, infelizmente, temos deparados com obras recentes da Prefeitura, totalmente inacessíveis”, apontou ele.



O integrante do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Jocélio de Oliveira, defendeu os direitos das pessoas deficientes.

“Tem que ver a pessoa deficiente como cidadão de direitos. Então, eu quero que os meus direitos sejam respeitados. A Secretaria de obras tem um papel muito importante nessas ações. Duque de Caxias precisa ser para todos”.



Em relação à educação profissionalizante e mercado de trabalho, o presidente da Fundec, Jonas Santana, destacou que a instituição não mede esforços para atender a todos que a procuram.

“Nós já fazemos um trabalho e queremos ampliar ainda mais. Esse é o desejo do nosso prefeito Washington Reis. Por isso, ele dá muito apoio ao trabalho que a Fundec faz na área de inclusão social em Duque de Caxias”.



Por fim, a diretora do CER IV, Daniele de Almeida Oliveira, explicou sobre os atendimentos no local, ressaltando que os mesmos estão voltando ao normal, após serem reduzidos devido à pandemia. “Ao longo desses dois anos, o prefeito Washington Reis tem feito de tudo para nos ajudar com contratação de funcionários e capacitações. Estamos aqui para ajudar”.



Após as manifestações da mesa, foi aberto o momento para que os participantes da Audiência Pública pudessem expor suas dúvidas e dar sugestões. Eles reforçaram o problema das ruas e calçadas, com o transporte e vagas destinadas aos deficientes, a necessidade de intérprete de Libras em estabelecimentos públicos e privados, o mercado de trabalho, a ampliação de atendimento no CER IV, entre outros pontos.



As questões abordadas serão direcionadas aos setores competentes para que possam ser avaliadas e efetivadas no município. O presidente da Câmara, Celso do Alba, ressaltou que qualquer demanda da população pode ser encaminhada diretamente aos gabinetes dos vereadores.