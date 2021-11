Dr. Daniel Puertas é o novo secretário de saúde de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 19/11/2021 13:41

Duque de Caxias - A rede pública municipal de saúde de Duque de Caxias tem um novo gestor. O prefeito Washington Reis nomeou para o cargo de secretário municipal de Saúde o dr. Daniel Puertas, oftalmologista, diretor e fundador do Hospital do Olho Júlio Candido de Brito. A cerimônia de posse ocorre na próxima segunda-feira (22/11), às 10h, no Hospital Moacyr do Carmo.



Dr. Daniel é um dos responsáveis pelo sucesso do Hospital do Olho, a primeira unidade gratuita especializada e exclusiva para o atendimento em oftalmologia da Baixada Fluminense. A unidade, inaugurada em 2017, é dirigida pelo oftalmologista e se tornou uma referência em todo o Brasil.

“O Dr Daniel tem muita experiência, é um excelente gestor e tem muita desenvoltura a frente do Hospital do Olho. Agora, o desafio será maior, já que ele estará a frente de toda a rede de saúde. Mas tenho certeza que ele terá muito sucesso e a saúde de Duque de Caxias só tem a ganhar”, declarou o prefeito Washington Reis.



Dr. Daniel Puertas é formado em medicina pela Universidade Estácio de Sá (2013) e realizou residência de oftalmologia pelo Instituto Benjamin Constant (2014-2017). Em 2018, concluiu um fellowship de catarata e glaucoma no Hospital Federal de Ipanema. Atuou também como professor adjunto da disciplina de oftalmologia da Universidade Severino Sombra (2019-2020).

