Duque de Caxias divulga calendário de matrículas para a rede municipalDivulgação

Publicado 22/11/2021 14:13

Duque de Caxias - Começou nesta segunda-feira, 22, a matrícula dos novos alunos que desejam ingressar na Rede Pública Municipal de Ensino de Duque de Caxias. O prazo para inscrever-se de forma online prossegue até o dia 08/12. Os pais e responsáveis legais dos estudantes deverão realizar as inscrições, através do endereço eletrônico: smeduquedecaxias.rj.gov.br/matricula



Segundo o calendário de matrícula para o ano letivo de 2022, poderão se inscrever os alunos novos da modalidade Educação Especial, da creche ao 9º Ano de Escolaridade, até o dia 26/11. Já os estudantes de quatro e cinco anos de idade, do 1º ao 9º Ano de Escolaridade e EJA (Educação de Jovens e Adultos) efetuarão a matrícula do dia 29/11 a 08/12 .



Os responsáveis que desejarem inscrever as crianças de um a três anos de idade (creche) para o sorteio de vagas também terão o prazo de 29/11 a 08/12. No ato da inscrição, é necessário apresentar a certidão de nascimento. Na ausência deste documento, os pais deverão procurar a Coordenadoria de Assistência ao Educando, na sede da secretaria.



De acordo com a secretária municipal de Educação, profª Roseli Duarte, a matrícula de novos estudantes para o ano letivo de 2022 será realizada no modelo informatizado.

“Poderá ser efetuada a matrícula através do portal da SME para todos, com exceção dos estudantes das Unidades Escolares de Campo, que poderão fazê-lo diretamente na escola”, explicou a gestora da pasta.