Escola em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 01/12/2021 14:17

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, promoverá, no próximo dia 11/12, às 10h, no Grêmio Poliesportivo de Xerém, a Mostra de Dança – Pequenos Passos. Os alunos do projeto desenvolvido pela secretaria apresentarão o tema “Respeitável Público, o Circo Chegou!”.



Segundo a secretária municipal de Educação, profª Roseli Duarte, o projeto oferece aulas de ballet em sete escolas da Rede Municipal de Ensino.

“A iniciativa lançada, inicialmente, para atender duas escolas, foi um sucesso muito grande e, por isso, ampliamos para sete escolas para atender aos estudantes”, disse Duarte.



A gestora da pasta ainda destacou os benefícios da dança no processo de ensino aprendizagem.

“Estou muito feliz com este projeto. A dança auxilia no desenvolvimento da autonomia e habilidades do aluno. Além disso, possibilita a expressão da criatividade”, finalizou a secretária de Educação de Duque de Caxias.