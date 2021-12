Caxias se destaca na premiação Light nas Escolas 2021 - Divulgação

Publicado 30/11/2021 15:36

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias celebra o sucesso do CIEP 097 Carlos Chagas, no Gramacho, uma das cinco escolas do Estado do Rio de Janeiro que venceram o prêmio “Light nas Escolas 2021”. O projeto do professor Farid Fernandes, de educação ambiental e sustentabilidade, tem o objetivo de engajar e conscientizar a comunidade escolar a fim de construir um mundo melhor.



Em seus projetos, professores da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nilópolis, Pinheiral e Sapucaia cumpriram o objetivo de promover mudanças de hábitos no consumo de energia elétrica tornando alunos e docentes influenciadores de boas práticas no ambiente escolar.



Os vencedores foram premiados com um kit Smartphone e tripé com ring light, além de uma camisa exclusiva do prêmio, um kit de autocuidado e o livro “Teoria e Prática na Educação”, da autora e professora Lucineia Alves, que já foi ganhadora do Prêmio Light nas Escolas em 2019.



Durante a cerimônia de premiação, a secretária municipal de Educação de Duque de Caxias, profª Roseli Duarte, parabenizou os profissionais envolvidos no desenvolvimento do projeto voltado à educação ambiental nas escolas da rede.

“Parabéns a toda equipe escolar do Ciep 097 Carlos Chagas. O trabalho desenvolvido na unidade, localizada no bairro Gramacho, estimulou nos alunos a consciência ambiental”, disse a gestora.