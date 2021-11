Centro Oncológico de Caxias vira referência na Baixada - Divulgação

Publicado 29/11/2021 11:15

Duque de Caxias - O novo Centro Oncológico Duque de Caxias, que fica nas dependências do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, já vem atendendo e fazendo a diferença para quem precisa de tratamento do câncer na cidade da Baixada Fluminense. Na última semana, Rosângela Custódio Nunes, de 55 anos, teve alta da unidade. Ela ficou internada no Centro Oncológico para a retirada de um tumor no colo-retal.

A moradora do bairro de Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio, conseguiu realizar no local todos os exames, procedimentos pré-operatórios e a cirurgia. Tudo de maneira gratuita.

"Minha mãe teve todo o tratamento necessário. Uma equipe que cuidou dela em todos os sentidos. Só tenho a agradecer a Deus e toda a equipe do setor de oncologia aqui do Hospital Moacyr do Carmo", disse Rosilene Nunes de Sá, filha de Rosângela.



O novo Centro Oncológico Duque de Caxias foi entregue este ano pelo prefeito Washington Reis e pelo governador Cláudio Castro. A unidade de saúde realiza o tratamento de tumores mais prevalentes, como próstata, intestino e ginecológico, além de oferecer os serviços de quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, internação clínica e cirúrgica. O Centro fica no primeiro andar do Hospital Moacyr do Carmo.



"Todo o atendimento na unidade de tratamento acontece através do Sistema Estadual de Regulação (SER). Ou seja, o paciente precisa estar regulado no sistema estadual para poder ser atendido aqui. Somos uma referência em atendimento oncológico", afirmou o diretor da unidade, Dr. Edmar Lopes da Silva Neto.