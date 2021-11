Ônibus da vacinação vai percorrer bairros de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 26/11/2021 15:20

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, leva o Busão da Vacina ao bairro Vila Rosário, neste sábado (27/11), com aplicação da primeira dose (pessoas acima de 12 anos), segunda dose de Pfizer antecipada (para aqueles que estão completando 21 dias da primeira dose), segunda dose para os faltosos de todas as vacinas e terceira dose para pessoas de 18 anos ou mais com prazo de 5 meses de recebimento da segunda dose (quem vacinou até o mês de junho).



O Busão da Vacina estará na Igreja Eterna Vida, localizada na Rua Frei Mauro, Lt 03 (Vila Rosário), das 8h às 12h. O atendimento é para pedestres.

É obrigatória a apresentação de carteira de vacinação (segunda e terceira doses) e documentos de identificação com CPF e foto (todos os grupos).