Imunizante contra a gripe continua disponível em 15 salas de vacina distribuídas em pontos dos 5 distritos - Reprodução

Publicado 26/11/2021 13:04

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove neste sábado, 27, um mutirão de vacinação contra a gripe (Influenza). A convocação é para todos que ainda não receberam a vacina da gripe esse ano, principalmente, crianças de 6 meses ou mais, gestantes e idosos, que são os grupos com maior risco de serem afetados e ter o estado de saúde agravado com a gripe.



Seguindo a nova orientação do Ministério da Saúde, o município está aplicando a vacina contra a gripe junto com a segunda dose ou o reforço contra a Covid-19. A medida foi tomada depois de ter sido constatado que a mesma não oferece riscos. O objetivo é facilitar a imunização contra a gripe já que poupa a população de voltar aos postos de saúde. No ato da vacinação, é preciso apresentar o cartão de vacinas e um documento de identidade.



Veja as unidades de saúde que estarão vacinando contra a gripe no sábado (27), das 8h às 13h:

Hospital Municipal Duque

UPH Campos Elíseos

UPH Equitativa

UPH Imbariê

UPH Pilar

UPH Saracuruna

UPH Xerém



A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias reforça ainda que a vacina contra a gripe (influenza) está disponível para a população, de segunda a sexta-feira, em unidades de saúde do município. Para ver a lista com os locais de vacinação contra a Gripe, acesse o link: www.duquedecaxias.rj.gov.br.