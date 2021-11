Festival Literário em Duque de Caxias - Divulgação

Festival Literário em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 25/11/2021 10:36 | Atualizado 25/11/2021 15:31

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Estadual de Cultura, realizará o Festival Literário “Energia Para Ler”, de 03 a 07 de dezembro, para toda a Rede Municipal de Ensino. O evento, que reúne a apresentação de obras literárias, teatro, dança e música, acontecerá no CIEP 319 – Oduvaldo Viana Filho, no Jardim Anhangá.



O início da programação contará com a apresentação do ator de stand-up comedy Diogo Almeida. O humorista levará ao público o show “Vida de Professor”. Já no sábado, 4, os funcionários da Secretaria Municipal de Educação terão a oportunidade de assistir a apresentação da atriz, escritora e poetisa Elisa Lucinda.



Ainda no sábado, os gestores das unidades escolares assistirão ao Baile das Luzes, com a Orquestra Aquarius. No domingo, 5, a atividade contará com a apresentação do espetáculo teatral “Dandara dos Palmares – muito mais do que somente a mulher de Zumbi”, com o grupo Multiarte. Na segunda-feira (06), as crianças assistirão à peça de teatro “A Dona Baratinha” e, finalizando, na terça-feira (07), acontecerá o projeto anual da Sala de Leitura, com as escritoras Sônia Rosa, Silvia Castro e Roseana Murray.



Segundo a secretária municipal de Educação, Profª Roseli Duarte, a temporada 2021 do festival é um presente para a comunidade escolar, para o município e está recheada de grandes atrações que irão impactar o público, além de promover um momento singular que homenageará o grande poeta Solano Trindade.

“Estou muito feliz pela nossa cidade fazer parte da temporada 2021 do festival. A edição homenageará o poeta Solano Trindade, importante personalidade da nossa cultura. A construção poética do artista apresenta uma representação de sua identidade exposta nos ricos diálogos de seus poemas."



Quem quiser conhecer a programação completa deve acessar o link www.energiaparaler.com.br.