Caxias oferece oficina gratuita de desenho e colorização - Divulgação

Caxias oferece oficina gratuita de desenho e colorizaçãoDivulgação

Publicado 25/11/2021 11:53

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias está com as inscrições abertas para a Oficina de Desenho e Colorização Digital. As aulas serão ministradas pelo artista gráfico e quadrinista, Cristiano Ludgerio. Os interessados têm até as 17h, do dia 03/12, para fazer a inscrição e participar do sorteio das vagas, que acontece no mesmo dia, às 18h. Os candidatos devem ter 12 anos ou mais, noção básica de desenho e ser morador do município de Duque de Caxias. As aulas presenciais acontecem na Biblioteca Municipal de Jardim Primavera, localizada na Av. Jornalista Moacyr Padilha, s/n (próximo à Prefeitura de Duque de Caxias).

A Oficina de Desenho e Colorização Digital visa o aprendizado do aluno com a utilização de meios digitais em computador. No decorrer do curso o aluno aprenderá a desenhar e colorir por meio de programas gráficos de arte ou manipulação de imagem e mesa digital. Serão quatro turmas com três alunos cada. As aulas acontecem um dia por semana, às terças ou quartas, nos horários da manhã ou da tarde. Os programas utilizados são o Krita, o Clip Studio Paint e o Photoshop.

As inscrições para participar do sorteio das vagas devem ser feitas através do link https://forms.gle/T6LNmXiWT6VMYw827.

É importante que o formulário seja preenchido por completo e o acesso ao mesmo é feito via Gmail. O sorteio para confirmação das vagas acontecerá no dia 03/12, às 18h, em live transmitida pelo instagram da SMCT, no endereço eletrônico https://www.instagram.com/cultura_caxias/

SERVIÇO:

“Oficina de Desenho e Colorização Digital”

Realização: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias (SMCT)

Inscrição: até 03/12/2021 (até as 17h)

Sorteio: dia 03/12/2021, às 18h

Início das aulas: 07/12/2021

Dias: Terça ou quarta

Horários: 09:30 às 11:30 / 14h às 16h

Local: Biblioteca Municipal de Jardim Primavera

(Av. Jornalista Moacyr Padilha, s/n – Jardim Primavera)

Instrutor: Cristiano Ludgerio

https://www.instagram.com/cristianoludgerio/

https://www.instagram.com/capacomics/