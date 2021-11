Faixas etárias anteriores, que não receberam a dose no período divulgado, devem procurar as unidades de saúde específicas para imunização contra a gripe para receber a vacina - SECOM

Faixas etárias anteriores, que não receberam a dose no período divulgado, devem procurar as unidades de saúde específicas para imunização contra a gripe para receber a vacinaSECOM

Publicado 24/11/2021 16:00

Duque de Caxias - Diante do aumento de notificações de casos da gripe influenza no Estado, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou que a vacina da gripe continua disponível nas unidades de saúde do município. Toda a população com idade acima de seis meses pode receber o imunizante.

Seguindo a nova orientação do Ministério da Saúde, o município está aplicando a vacina contra a gripe (Influenza) junto com a segunda dose ou o reforço contra a Covid-19. A medida foi tomada depois de ter sido constado que a mesma não oferece riscos. O objetivo é facilitar a imunização contra a gripe, já que poupa a população de voltar aos postos de saúde.

A Secretaria de Saúde esclarece que o prazo da campanha de vacinação contra a gripe foi ampliado e deve se estender até o fim das doses em estoque no município. No ato da vacinação, é preciso apresentar o cartão de vacinas e um documento de identidade. Em Duque de Caxias, a campanha teve início no dia 12 de abril e a expectativa é de que 315 mil pessoas sejam imunizadas.

Veja a lista das unidades de saúde que oferecem a vacina contra a gripe em Duque de Caxias:

* CMSDC – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias

Rua General Gurjão, s/nº – Centro

* CRAESM – Centro de Referência de Atenção Especializada à Saúde da Mulher - Rua 25 de Agosto, 1 – Xerém

* Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra (Somente para Puérperas) - Av. Automóvel Clube, nº 275

*Unidades Pré Hospitalares (UPH):

UPH Campos Elíseos (Av. Actura, nº 333)

UPH Imbariê (Rua Santa Catarina, s/n)

UPH Saracuruna (Av. Presidente Roosevelt, s/nº)

UPH Pilar (Rua Carlos Alvear, s/nº)

UPH Xerém (Av. Nóbrega Ribeiro, s/nº)

UPH Parque Equitativa (Av. Automóvel Clube, s/nº)

* Unidades Básicas de Saúde (UBS):

UBS José Camilo dos Santos (Av. Vicente Celestino, 615 – Jardim Primavera)

UBS Sarapuí (Av. Pelotas, s/nº)

UBS Alaíde Cunha (Rua Castro Alves, s/nº – Copacabana)

UBS Dr. José de Freitas (Praça José de Jesus – Vila Operária)

UBS Dr. Antônio Granja (Rua General Moreira Sampaio – Parque Fluminense)

UBS Barão do Amapá (Rua Andreia, s/nº)