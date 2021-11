Unidades de saúde de Caxias realizam 'Dia D' da saúde do homem

Novembro Azul em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 23/11/2021 11:53

Duque de Caxias - Em Duque de Caxias, a campanha Novembro Azul ganhou uma semana dedicada exclusivamente ao cuidado, conscientização e prevenção da saúde dos homens. A Semana de Prevenção e Atenção à Saúde Masculina, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Atenção a Saúde (DAS), aconteceu nas unidades da rede pública municipal, oferecendo atividades e serviços gratuitos.

O encerramento aconteceu na última sexta-feira (19) com a realização dode Atenção à Saúde do Homem em oito unidades, no Centro Municipal de Saúde (CMSDC), Hospital Municipal Duque, UPH Campos Elíseos, UPH Imbariê, UPH Parque Equitativa, UPH Pilar, UPH Saracuruna e UPH Xerém.Durante toda a manhã, as unidades ofereceram palestras educativas ao público masculino, com o tema da prevenção e diagnóstico ao Câncer de Próstata, e distribuição de material informativo. Profissionais de saúde prestaram atendimento com aferição de pressão arterial, verificação de glicemia, avaliação clínica, além de encaminhamentos para consultas com proctologista e urologista, e exames laboratoriais, PSA, USG de Próstata, entre outros.A diretora do(DAS), Drª Célia Guerra, falou sobre a importância dessas ações para atrair o público masculino às unidades. Ela destacou ainda que o cuidado com a saúde do homem na rede municipal de saúde de Duque de Caxias não fica restrito só ao mês de novembro, mas acontece durante todo o ano.