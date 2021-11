Vereadores de Caxias prestam homenagem aos conselheiros tutelares - Divulgação

Publicado 23/11/2021 13:25

Duque de Caxias - A Câmara de Vereadores de Duque de Caxias realizou sessão solene, por iniciativa da vereadora Delza de Oliveira (Patriota), para homenagear, com Moções de Aplausos, os conselheiros titulares do município.



“Os conselheiros têm uma vida árdua. Às vezes, acordam de madrugada para dar assistência a uma criança. Então, é uma singela homenagem e queria agradecer a todos os conselheiros tutelares pelo excelente trabalho que estão fazendo em nosso município”, ressaltou a vereadora Delza de Oliveira, que já atuou como conselheira tutelar.

Na ocasião, também foi entregue o Título de Cidadão Duquecaxiense a Luís Antônio de Oliveira Fernandes. Na ocasião, também foi entregue o Título de Cidadão Duquecaxiense a Luís Antônio de Oliveira Fernandes.

“Eu fico muito feliz por isso, muito honrado em estar sendo homenageado, hoje, como um cidadão duquecaxiense”, agradeceu ele.



Estiveram presentes à cerimônia, os vereadores e integrantes da Comissão dos Direitos da Mulher, da Criança e do Adolescente, Deisi do Seu Dino (PSL), Drª Fernanda Costa (MDB), Moisés Neguinho PMB). Também registraram presença os vereadores Andréa Conselheira (ex-conselheira tutelar) e Alex Freitas, ambos do SD.



Na mesa, representantes da Associação dos Conselhos, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), CER IV, Hospital Infantil, Hospital Duque, Secretaria Municipal de Educação e da Escola Infantil ABC, do Jardim Gramacho, destacaram o papel do Conselho Tutelar e os desafios que os conselheiros enfrentam no dia a dia.



A secretária municipal de Educação, Roseli Duarte, comentou sobre a deturpação, por parte da sociedade, da figura do Conselho Tutelar como um órgão punidor. Ela que estava na presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos anos 90, quando foi implantado o primeiro Conselho Tutelar de Duque de Caxias, enalteceu o trabalho dos conselheiros.



Já as ações do Conselho e os avanços no município foram abordados pelo secretário municipal de Assistência Social, Marcos Vinícius de Moraes Guimarães/ Boquinha. Ele citou o esforço para dar estrutura decente a todos os Conselhos, a criação do primeiro Conselho Tutelar Itinerante do Estado do Rio de Janeiro e a valorização da categoria.