Vereadores de Caxias elogiam escolha do novo secretário de saúde

Vereadores de Caxias elogiam escolha do novo secretário de saúdeArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 24/11/2021 11:34

Duque de Caxias - Os vereadores de Duque de Caxias elogiaram a escolha do novo secretário de saúde da cidade, Dr. Daniel Puertas. A humanização na saúde foi o foco do discurso do vereador Alex da Juliana do Táxi (MDB).

Dr. Daniel Puertas é o novo secretário de saúde de Duque de Caxias Divulgação

“Vai andar com os atendimentos e demandas, mas não mecanizados, sim, humanizado”.



O vereador Nivan Almeida (PT) salientou que a humanização precisa ser também estendida aos médicos, citando entre outros, o profissionalismo e o afeto que o vereador e médico, Paulo Afonso (Republicanos), tem com os seus pacientes.



“Esse atendimento médico também precisa ser revisto. Eu sei de que é de cada um. Cada um tem um jeito de ser. Têm tantos médicos que são maravilhosos no atendimento, mas em outros casos a gente observa um distanciamento, uma falta de amor até à própria profissão”, disse ele.



“Essa escolha foi muito boa”, comemorou o vereador Marquinho Oi (DEM), mencionando o empenho do secretário Daniel Puertas à frente do Hospital do Olho. “Quero que ele dê o melhor, que trabalhe o tanto quanto ele trabalhou naquele Hospital do Olho, porque a nossa população precisa de uma saúde de qualidade”.

Ele também falou sobre o atraso de pagamento dos salários aos profissionais da enfermagem do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, e da urgência, por parte do Governo do Estado, na tomada de providências.



Além de parabenizar o novo secretário de Saúde, outro ponto da fala de Catiti foi sobre a municipalização da UPA do Parque Lafaiete. Ele agradeceu ao prefeito Washington Reis (MDB) pelo atendimento a sua indicação parlamentar e pelo empenho com a saúde. Ele também falou sobre o atraso de pagamento dos salários aos profissionais da enfermagem do, em Saracuruna, e da urgência, por parte do Governo do Estado, na tomada de providências.Além de parabenizar o novo secretário de Saúde, outro ponto da fala de Catiti foi sobre a municipalização da. Ele agradeceu ao prefeito Washington Reis (MDB) pelo atendimento a sua indicação parlamentar e pelo empenho com a saúde.

“É uma vitória para a saúde do nosso município”.