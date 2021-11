Caxias Shopping arrecada brinquedos para Dia das Crianças - REPRODUçãO DE INTERNET

Publicado 24/11/2021 11:08

Duque de Caxias - O Caxias Shopping iniciou na última segunda a Black Week, principal semana de ofertas do ano, com a campanha “Week Tudoooo! - um exagero de descontos”. Até o dia 28 de novembro, os consumidores encontrarão descontos imperdíveis em segmentos como vestuário, eletrônicos e eletrodomésticos. Disponíveis nas lojas físicas e, também, no ambiente digital, as promoções abrem a temporada de compras para o Natal.

Novidade no ano passado, as opções de compra online e de retirada a partir de sistemas como drive-thru e armários inteligentes continuam disponíveis para os clientes que preferem acessar as lojas do shopping de forma virtual com conforto e comodidade. O shopping vai promover, ainda, uma vitrine virtual de Black Week com ofertas imperdíveis no site (www.caxiasshopping.com.br). Entre os itens em liquidação, destaque para o relógio HW 16 smartwatch, de R$ 499,90 por R$ 399,90, na Super Celular; o tênis Versablast MX, de R$599,99 por R$399,99, na World Tennis; o vestido longo Rafa, de R$169,99 por R$89,99, na Zinzane; a paleta de sombras colorful, de R$19,90 por R$9,99, na Fashion Biju; a calça estampada Julia, de R$ 229,99 por R$ 149,99, na Aquamar; e a camisa rosa grafismo, de R$159,90 por R$59,90, na Gigante da Colina.

“Nesta Black Week, vamos continuar integrando os canais físico e online de compras, fortalecendo a interação com os lojistas por meio digital para aqueles clientes que não abrem mão do conforto de comprar sem sair de casa. Por outro lado, temos expectativa de que a temporada atraia um maior número de frequentadores para compras presenciais em busca das oportunidades de descontos oferecidas no mall, sempre contado com a qualidade do atendimento dos nossos lojistas”, diz Michelle Coutinho, gerente de marketing do Caxias Shopping.