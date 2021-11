Novembro Azul - PMPR

Novembro AzulPMPR

Publicado 24/11/2021 16:07

Duque de Caxias - Nesta quinta-feira, 25, Duque de Caxias receberá mais uma edição do “Cultura e Turismo em Ação”, evento promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Desta vez, a atividade acontece na Praça do Pacificador, no Centro, e terá como tema a Campanha Novembro Azul, com diversas atividades voltadas para os homens, que são o público-alvo da campanha.

O Cultura e Turismo em Ação levará para a Praça do Pacificador, das 9h às 14h, atividades culturais, exposições e atrações musicais. A Secretaria Municipal de Saúde estará presente, promovendo palestras e orientações voltadas para a conscientização, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata e outras doenças que afetam os homens. Agentes da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda também participam da programação.

Serviço:

3ª Edição do Cultura e Turismo em Ação - Campanha NOVEMBRO AZUL

Dia: 25/11, quinta-feira

Local: Praça do Pacificador (Centro)

Horário: 9h às 14h

Realização: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo