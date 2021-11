Mulheres empreendedoras são homenageadas pela Câmara de Duque de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Mulheres empreendedoras são homenageadas pela Câmara de Duque de Caxias Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 25/11/2021 14:19

Duque de Caxias - A Câmara de Duque de Caxias sediou evento em comemoração ao Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, celebrado no último dia 19. A iniciativa do vereador Vitinho Grandão (SD) homenageou mulheres que criam e comandam seus próprios negócios no município de Duque de Caxias.



“É um evento muito importante, onde ouvimos vários relatos. O empreendedorismo muda a vida das pessoas. Pessoas que começaram do zero, que passavam fome e que hoje, conseguem sustentar as suas famílias. Dão dignidade as suas famílias”, disse o vereador Vitinho Grandão.



A postura do vereador foi bem elogiada pelas participantes, em especial, pela presidente da Associação Mulheres de Atitude com Compromisso Social (Amac), Nill Santos.

“A gente vê um jovem vereador com esta responsabilidade social, porque é um jovem que fala para jovem. Então, quando ele abre espaço nesta Casa, ele está nos ajudando a fazer multiplicadores”.



A data simbólica faz parte de uma campanha contra a desigualdade de gênero no mercado de trabalho e, mais do que isso, trata-se de uma reflexão sobre os avanços e desafios que ainda persistem no caminho de mulheres que desejam empreender seus próprios negócios.



A presidente da Amac, Nill Santos, que já foi vítima de violência doméstica, explicou que decidiu ajudar outras mulheres a saírem deste mesmo ciclo, iniciando um trabalho de apoio a elas e suas famílias. Trabalho este que, a cada dia, rende mais frutos.



“A gente utiliza o empreendedorismo como uma ferramenta muito importante neste processo. Visando este momento de pandemia, que muitas mulheres ficaram presos com seus agressores, muitas passaram por necessidades, muitas dificuldades, e a gente conseguiu trazer estas mulheres, através dos cursos onlines que a gente oferece sobre empreendedorismo”, explicou Nill Santos.



Na ocasião, foram entregues moções às mulheres empreendedoras de Duque de Caxias, jovens, adultas e idosas.

“O empreendedorismo, hoje, vem mudando o nosso país. Por mais que seja muito difícil de empreender em nosso país, nós temos aqui, mulheres guerreiras que não se cansam de tentar, de evoluir e de mudar para se revolucionarem e chegarem ao êxito”, enalteceu o vereador Vitinho Grandão às mulheres empreendedoras.