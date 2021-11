Fundec e Academia Cisco - Divulgação

Publicado 25/11/2021 16:06

Duque de Caxias - A Fundec recebeu o certificado de nível premier de reconhecimento da Academia Cisco de Ensino à Distância por contribuir para o sucesso dos estudantes matriculados no sistema de ensino da plataforma.



A parceria entre as duas instituições oferece por ano mais de 100 mil vagas para cursos à distância, qualificações que complementam o que os alunos da Fundação aprendem em sala de aula. Os cursos representam para os estudantes facilidade e praticidade de estudo, ou seja, eles podem se programar para estudar de acordo com o seu tempo.



O coordenador de tecnologia da informação, José Leandro, explicou sobre o significado do recebimento dessa honraria.

"A Fundec vem contribuindo diariamente para o aumento do número de cadastros na plataforma digital da empresa, representando um acréscimo de 30%. Das 3 mil academias filiadas à NetAcad, estamos em 15° lugar em número de matriculados e capacidade na formação de instrutores. Por isso, conquistamos o status de Premier", concluiu.



De acordo com o presidente da Fundec, Jonas Santana, o resultado desse certificado é fruto do trabalho do prefeito Washington Reis.

"A Fundação, com esse documento, passou a ser reconhecida internacionalmente como uma instituição que presta serviços de qualidade de ensino à distância. Isso nos dá muito orgulho, pois mostra que estamos no caminho certo e tenho certeza que iremos avançar muito mais", completou.