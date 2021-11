Manutenção feita pela Águas do Rio - Divulgação

Publicado 26/11/2021 10:55

Duque de Caxias - Com o intuito de garantir a segurança operacional do sistema, a Águas do Rio realizou uma manutenção preventiva no booster da Baixada, o principal sistema de bombeamento da região, responsável pelo abastecimento em Duque de Caxias e outros municípios. A ação aconteceu durante toda esta quinta-feira, 25.



“Nós aproveitamos a interrupção no abastecimento causada pela manutenção preventiva da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu, operada pela Cedae, para realizar melhorias operacionais no sistema. Com a expertise da Aegea, a ação buscou garantir a eficiência operacional, fazendo uso da mais alta tecnologia no ramo do saneamento”, acrescenta o diretor-executivo da Águas do Rio, Marcello Dall’Ovo.



A empresa informou ainda que trocou cinco registros de adutoras de Duque de Caxias e Belford Roxo.

Manutenção do Guandu



Segundo a Cedae, o serviço na ETA do Guandu foi concluído e o sistema pode levar até 72 horas para ser regularizado. O retorno da água caindo em caixas d’água ou cisternas vazias que não tenham passado por lavagens pode revolver o resíduo que fica no fundo. Este problema é observado com frequência e é uma das razões para realizar limpezas constantes nos locais onde a água fica armazenada. Importante fazer a limpeza da caixa d`água e cisterna de seis em seis meses.