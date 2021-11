Câmara de Caxias sedia encontro de autoridades civis e militares - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Câmara de Caxias sedia encontro de autoridades civis e militaresArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 26/11/2021 14:45

Duque de Caxias - A Câmara de Duque de Caxias sediou a solenidade para a entrega de Moção “Heróis do Ano”, Medalhas “Tiradentes” e “Policial Lei e Ordem”, Moções da Câmara e Medalha Duquecaxiense a autoridades civis e militares, dentro do 8º Encontro de Autoridades.



Representantes da Marinha Mercante, Polícia Militar, Guarda Municipal, Brigada Nacional de Proteção Ambiental, Segurança Presente, Prefeitura de Duque de Caxias e vereadores da Câmara Municipal de Diamantino/ MT compuseram a mesa ao lado do vereador Alex Freitas e do comendador da Associação Internacional de Embaixadores da Paz, Rodrigo Agostini.



“É uma honra a gente poder ser homenageado e a gente também poder homenagear. Quero, em nome da Câmara Municipal, agradecer a todos os homenageados que estiveram aqui. Quero agradecer os vereadores também que aprovaram, por unanimidade, todas as homenagens ao pessoal da segurança pública”, destacou o vereador Alex Freitas que foi agraciado com a Medalha “Policial Lei e Ordem”.



Os agraciados com a Medalha Tiradentes falaram sobre a homenagem e a valorização das autoridades civis e militares que atuam na segurança do país. O presidente da Câmara de Diamantino, no Mato Grosso, Ranielle Patrick Arruda Lima, e os vereadores Michele Cristina Carrasco Muniz e Adriano Soares Correa, estavam entre os homenageados.

“Viajamos 2.500 KM para essa honraria maravilhosa. Ficamos muito gratos”, disse o vereador Adriano.



“Acredito que este momento é ímpar nesses dias em que estamos vivendo. A honraria, vem daquele legado, daquela construção que você tem durante o tempo que exerce sua função com a população”, destacou a vereadora Michele.



O Capitão de Longo Curso da Marinha, Francisco Cesar Monteiro Gonda, e a primeira mulher comandante da Marinha Mercante Brasileira, Hildelene Lobato Bahia, também estiveram presentes na Câmara de Duque de Caxias.

O vereador Alex Freitas enfatizou que o momento foi histórico para a Câmara de Duque Caxias.

“O evento ocorreu muito tranquilo, com muita alegria. Foi uma tarde muito emocionante. O nosso mandato é um mandato participativo, aonde a gente que estar próximo das pessoas. É o reconhecimento do trabalho da segurança pública do Estado ”.