Contra o racismo religioso, Grande Rio divulga ensaio fotográfico que mostra diferentes facetas de Exu Agência FotoLegenda e Joana Coimbra

Publicado 30/11/2021 11:34

Duque de Caxias - “Quem sou eu? Quem sou eu?” O refrão principal do samba de enredo de 1994 do Acadêmicos do Grande Rio, “Os santos que a África não viu”, composto por Helinho 107, Rocco Filho, Roxidiê e Mais Velho, começava com uma saudação ao “Povo de Rua”, conjunto de entidades das religiões afro-brasileiras que expressam cruzamentos e hibridações culturais. Este universo tão complexo voltará a ser abordado pela escola, no próximo Carnaval, quando a comunidade de Duque de Caxias cantará, na Marquês de Sapucaí, diferentes facetas daquele que é popularmente considerado o “mais humano dos orixás”: Exu.





Mostrar ao público um pouco do “espírito do enredo” foi a ideia dos carnavalescos, Gabriel Haddad e Leonardo Bora, quando propuseram à agremiação caxiense a feitura de um ensaio fotográfico que ocupasse diferentes espaços do barracão, na Cidade do Samba, e, através das lentes da agência FotoLegenda / Joana Coimbra, captasse a “essência” do que será mostrado no Sambódromo.

“Depois do cancelamento do Carnaval de 2021 e diante da potência de um enredo que fala de corpos expansivos, livres, festivos, que brincam nas ruas e se manifestam nas encruzilhadas, pensamos que seria importante explorar espaços abertos, sem o compromisso de mostrar as fantasias com poses perfeitas e luz artificial. Nos interessava mais entender o espírito do enredo nas dobras e nos movimentos das roupas, nas expressões das pessoas, nos detalhes, nas sombras. Os olhares dos fotógrafos, muito sensíveis, captaram essas sutilezas", disse Leonardo Bora.





As fantasias selecionadas para o ensaio expressam um pequeno pedaço do que a Grande Rio mostrará na Avenida. A Grande Rio foi sorteada para ser a quinta escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, com o enredo “Fala, Majeté! Sete chaves de Exu.”





Ficha técnica:



Fotografias: Agência FotoLegenda e Joana Coimbra



Modelos: Antônio Gonzaga, Cety Soledad, Érica Supernova, Lucas Corassa, Murillo Ferreira, Rodrigo Bahiano, Thuane Araújo e Wellington Szaniesky



Maquiagem: Guilherme Camilo e equipe



Confecção das fantasias: Bruno César e equipe (Bernard Souza, Carla Vanessa, Edemilson Fernandes, Lucas Corassa, Marcelo Oliveira, Nete Cândido, D. Nilza, Sheila Martorelli, Thuane Araújo, Wellington Szaniesky)



Estagiários da Escola de Belas Artes da UFRJ: Igor Nascimento, Joana D’Arc Prosperi, Jovanna Souza, Rafael Torres, Sophia Chueke, Theo Neves



Carnavalescos: Gabriel Haddad e Leonardo Bora



Equipe de criação: Antônio Gonzaga, Patryck Thomaz e Vinícius Natal



Imprensa: Luise Campos



Direção de Carnaval: Thiago Monteiro