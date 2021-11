Na foto, a cachorra Antonieta recebendo a vacina antirrábica no posto do Hospital Rocha Maia, em Botafogo - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 29/11/2021 11:42

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue com a Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos no município. Entre os dias 30/11 e 03/12, as equipes de vacinação estarão nos bairros Pilar, Nova Campinas e Imbariê.



Confira a programação e os endereços dos pontos de vacinação de cães e gatos, que acontece sempre das 9h às 12h:

* Dia 30/11 – Terça-Feira

Praça da Igreja Velha do Pilar - Bairro Pilar





* Dia 01/12 – Quarta-Feira

Sem Terra (Projeto Aqui Tem Esporte)

Rua V - Bairro Nova Campinas





* Dia 02/12 – Quinta-Feira

E. M. Solano Trindade - Bairro Pilar



* Dia 03/12 – Sexta-Feira

Praça das Casinhas (Avenida do Canal) - Bairro Imbariê



* Ponto Fixo de Vacinação: Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (Av. Actura, n. 30 – Campos Elíseos) - De segunda a sexta-feira, das 14h às 16h.

A vacinação, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, através da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses, com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, já imunizou mais de 42 mil cães e gatos, desde o início da campanha, em maio de 2021.