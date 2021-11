Colégio da PM em Caxias vai celebrar três anos de fundação - Divulgação

Colégio da PM em Caxias vai celebrar três anos de fundaçãoDivulgação

Publicado 30/11/2021 11:50

Duque de Caxias - O lll Colégio da Polícia Militar Percy Geraldo Bolsonaro celebrará no próximo dia 17, às 18h, os três anos de inauguração da instituição de ensino, localizada em Duque de Caxias. Durante a solenidade de aniversário, serão entregues aos alunos medalhas e certificados conquistados em olimpíadas de conhecimento realizadas durante o ano letivo 2021.



Serão homenageados 12 alunos que participaram e concluíram todas as fases da Olimpíada Nacional em História do Brasil (OHNB). Além disso, serão entregues ao aluno Victor Mesquita de Almeida, do 7º Ano de Escolaridade, uma medalha de prata, e aos outros três estudantes do 6º e 7º Anos , certificados de menção honrosa da Olimpíada Nacional de Ciência 2021.



Ainda durante o evento, serão apresentados novos projetos que serão desenvolvidos durante o ano letivo de 2022. Segundo a direção da unidade, a Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec) está em tratativa com a Universidade de Guadalajara com o objetivo de promover intercâmbio cultural com os alunos da instituição.

“Este projeto tem a proposta de proporcionar o desenvolvimento e a fluência do idioma espanhol”, explicou a comandante do lll CPM/ERJ, Ten. Cel. Nádia Luana Cardoso.



Ainda segundo a comandante, serão apresentados projetos pedagógicos importantes para o desenvolvimento cognitivo e social do estudante.

“Temos um projeto específico para os alunos do 9º Ano de Escolaridade. A Secretaria Nacional da Juventude indicou o IFRJ a fim de desenvolver junto a estes estudantes um projeto de Iniciação Científica”, contou.