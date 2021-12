A ampliação da testagem, que já acontece de forma rotineira nas Unidades de Saúde, é feita para detectar doenças como as hepatites B, C, HIV (AIDS) e Sífilis. - Foto: Adilson Santos.

Publicado 30/11/2021 16:08

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, está mobilizando agentes de saúde em torno de ações que marcam o Dezembro Vermelho no município. A campanha instituída pela Lei Municipal nº 2.765/2016 e reforçada pela Lei Federal nº 13.504/2017, marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a Aids e outras IST (infecções sexualmente transmissíveis), chamando a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV.

Nesse contexto, nesta quarta-feira, 01, quando é celebrado o Dia Mundial da Luta Contra a Aids, bem como no decorrer de todo o mês de dezembro, serão realizadas campanhas educativas, de conscientização e de testagem para o HIV, em diferentes locais do município, com o apoio do Programa Municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais da SMS. A programação também contará com a realização de “lives” abertas, tendo como tema mesas de discussão sobre assuntos relacionados. A Campanha Dezembro Vermelho conta ainda com o apoio das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo e de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias.

Confira a programação e locais das atividades do Dezembro Vermelho em Duque de Caxias:

Dia 01/12 - Das 11h às 17h - Praça do Pacificador (Próximo à Biblioteca) – Centro

Atividades: Orientações sobre prevenção, tratamento e direitos das pessoas vivendo com HIV - Realização de Teste Rápido para HIV com amostra de fluido oral e distribuição de autotestes - Distribuição de preservativos e materiais informativos - vacinação para Hepatite B

Dia 01/12 - Das 10h às 14h - Centro de Referência da Cidadania LGBT (Em frente ao Restaurante do Povo) – Rua Frei Fidélis, 501 – Centro

Atividades: Orientações sobre prevenção, tratamento e direitos das pessoas vivendo com HIV - Realização de teste rápido para HIV - Distribuição de preservativos e materiais informativos - Realização de teste de glicose e aferição de pressão arterial - Corte de cabelo e estética

Dia 02/12 - Das 07h às 14h - CRAESM - Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher – Rua 25 de Agosto, n. 01 – Xerém

Atividades: Orientações sobre prevenção, tratamento e direitos das pessoas vivendo com HIV - Realização de teste rápido para HIV - Distribuição de preservativos e materiais informativos

Dia 13/12 - Das 09h às 13h - UPH Imbariê – Rua Santa Catarina – Imbariê

Atividades: Orientações sobre prevenção, tratamento e direitos das pessoas vivendo com HIV - Realização de teste rápido para HIV - Distribuição de preservativos e materiais informativos

Dias 15 e 22/12 - Das 09h às 17h - UPH Pilar – Rua Carlos Alvear - Pilar

Atividades: Orientações sobre prevenção, tratamento e direitos das pessoas vivendo com HIV - Realização de teste rápido para HIV - Distribuição de preservativos e materiais informativos