Caxias e IFRJ vão assinar termo de cooperação técnica - Divulgação

Caxias e IFRJ vão assinar termo de cooperação técnicaDivulgação

Publicado 01/12/2021 15:15

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias e o lFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro) assinam, no próximo dia 10/12, às 15h, mais um termo de cooperação técnica. A solenidade acontecerá no Grêmio Poliesportivo de Xerém. Logo após, a Secretaria Municipal de Educação também irá celebrar o término de curso dos alunos concluintes do 9º Ano de Escolaridade, contemplados com vagas para cursarem o ano letivo de 2022 no IFRJ.



Em setembro deste ano, foi efetuado o sorteio de 110 vagas para ingresso em três cursos integrados à modalidade do Ensino Médio, na instituição de ensino situada no Sarapuí, no segundo distrito de Duque de Caxias. Os alunos inscreveram-se nos cursos técnicos em Plástico, Química, Petróleo e Gás.



De acordo com a secretária municipal de Educação de Duque de Caxias, Profª Roseli Duarte, esta parceria é muito importante para a cidade.

“O Instituto Federal do Rio de Janeiro e a SME têm o objetivo comum de promover uma educação de qualidade para todos os estudantes da nossa cidade. Tenho certeza de que essa parceria nos dará bons frutos, preparando profissionais competentes e ajudando a construir um futuro promissor para os nossos jovens”, declarou Duarte.