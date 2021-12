Programa Formando Laços - Divulgação

Publicado 09/12/2021 10:21

Duque de Caxias - Este ano, o programa Formando Laços, iniciativa da Braskem que abre as portas da empresa para a comunidade, ganhou uma versão digital. Motivada pelas medidas de prevenção à Covid-19, a iniciativa garantiu que, entre os meses de março e novembro, mais de 500 pessoas do município de Duque de Caxias pudessem conhecer detalhes sobre as operações da companhia – por meio de grupos de visitas virtuais.



A coordenadora de Relações Institucionais da Braskem na região Sudeste, Thaís Mineli Rodrigues, explica que o principal objetivo do Formando Laços é estreitar o relacionamento com as comunidades próximas às unidades da companhia.

“Apresentar o dia a dia de uma petroquímica, seus processos, tecnologias e políticas de saúde, segurança e meio ambiente, além de tirar dúvidas quanto à operação da fábrica, funciona como uma via de mão dupla entre a comunidade e a empresa. Há uma troca de informações muito rica, já que, após a visita, convidamos os participantes a responder uma pesquisa, e isso nos auxilia a pensar em iniciativas que contribuam para o desenvolvimento da região”, analisa.



Em mais de três anos de existência na unidade de Duque de Caxias, o Formando Laços já recebeu, entre visitas on-line e presenciais, mais de 20 lideranças comunitárias e impactou mais de 1.300 pessoas – moradores das comunidades do entorno das unidades da companhia e participantes de projetos sociais apoiados pela Braskem na região.



Benefícios à comunidade: de aulas de música à capacitação profissional



Durante os últimos oito meses, moradores, principalmente de comunidades localizadas no entorno da fábrica da companhia no Polo Petroquímico de Campos Elíseos, participaram de diversos projetos sociais apoiados pela Braskem. Entre eles, o ‘Som +EU’, que proporciona aulas gratuitas de música e formação de grupos e orquestras; o ‘Inovar para Construir’, voltado à capacitação profissional na área de construção civil; o ‘Capacitar para Empreender’, que promoveu cursos de auxiliar de padaria e confeitaria, além de pizzaiolo; e o ‘Cozinha Brasil’ que teve módulos como aproveitamento integral, higiene dos alimentos e alimentação consciente.