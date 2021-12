Câmara de Caxias faz entrega de moções - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Câmara de Caxias faz entrega de moçõesArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 08/12/2021 08:49

Duque de Caxias - O presidente da Câmara de Duque de Caxias, Celso do Alba (MDB), homenageou, com moções de aplausos, títulos e medalhas, professores dos Polos Pantanal da Fundec e do Cederj/ Duque de Caxias, representantes da Polícia Militar, Projeto Recreio Presente, LGBTQIA + e demais pessoas que, com seus serviços, têm contribuído com o crescimento e desenvolvimento do município.



“Falo em nome do governo. Washington Reis, hoje, conta um número de funcionários comprometidos com a sua ideologia, que é a transformação na vida das pessoas”, destacou o presidente Celso do Alba.

Câmara de Caxias faz entrega de moções Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação



O presbítero Arnaldo fez a oração inicial. Na ocasião, foi também lembrado o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. A servidora Joceli Braga Marinho fez uma encenação de violência doméstica que chocou os participantes da cerimônia. Porém, há alguns anos, a cena estava presente em sua vida. Ela exaltou o empenho de uma Câmara Municipal atenta a essas questões. O presbítero Arnaldo fez a oração inicial. Na ocasião, foi também lembrado o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. A servidora Joceli Braga Marinho fez uma encenação de violência doméstica que chocou os participantes da cerimônia. Porém, há alguns anos, a cena estava presente em sua vida. Ela exaltou o empenho de uma Câmara Municipal atenta a essas questões.

“A violência não é só da mulher, o idoso sofre a violência, a criança sofre a violência doméstica. A gente, hoje, tem uma Câmara de Vereadores, um prefeito atuante nessa área. O primeiro emprego que eu tive, a oportunidade quem me deu, foi o nosso prefeito Washington Reis”.



O presidente Celso do Alba alertou para a importância de se discutir a questão e buscar soluções para barrar qualquer tipo de violência na sociedade.

Câmara de Caxias faz entrega de moções Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

“Nós temos visto aí vários relatos no noticiário, na TV, de feminicídio e, dentro em breve, faremos uma audiência pública aqui e contaremos com todos os atores da sociedade civil, da classe política, para que possamos chamar a atenção e dar mais dinamismo nas investigações e na elucidação dos casos”.



A violência contra grupos LGBTQIA+ foi apontada por Alexia de Almeida Souza, integrante da equipe do presidente da Câmara.

“O Brasil é o país que mais mata LGBTQIA + e, hoje, estou aqui representando minha comunidade, tanto LGBTQIA + como a que eu convivo que é o Parque Vila Nova, vulgo lixão. Orgulho muito em saber que, através do Celso, existem duas trans que trabalham com ele”.



O ex-vereador André Luiz Azevedo Quintanilha recebeu o Mérito Empreendedor Getúlio Gonçalves por ter, mediante o exercício de suas atividades, contribuído pelo desenvolvimento econômico e social do município. A cada homenagem entregue, o presidente da Câmara destacou os atributos dos seus agraciados. Além das Moções de Aplausos e do Mérito Empreendedor Getúlio Gonçalves, foram entregues a Medalha Paulo Freire ao professor Marcelo Luiz Santos Ribeiro e o Diploma de Trabalhador Duquecaxiense a Fábio Magalhães Lima de Souza.