Publicado 06/12/2021 15:06

Duque de Caxias - O CRAESM (Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher), localizado em Xerém, no quarto distrito de Caxias, ganhou um aparelho de videohisteroscopia de última geração. A histeroscopia ou videohisteroscopia é um exame onde é introduzido, através do colo uterino, um instrumento fino de aproximadamente 5 mm (histeroscópio) que tem como objetivo a avaliação da cavidade uterina, garantindo o diagnóstico mais preciso de patologias uterinas como miomas, pólipos, endometrite, câncer, entre outras.

O exame tem duração de 10 a 20 minutos, é habitualmente realizado em consultório, não sendo necessária anestesia, com exceção de casos específicos em que pode haver indicação de anestesia local. O prefeito Washington Reis participou da entrega do aparelho, acompanhado do secretário municipal de Saúde, Dr Daniel Puertas. Para o prefeito, a instalação do aparelho vem melhorar ainda mais os serviços prestados no município à saúde da mulher.

"Estamos dando mais um passo importante no cuidado à saúde das mulheres de Duque de Caxias. Esse é um aparelho especializado e que estava sendo muito aguardado aqui no CRAESM, para dar seguimento a exames específicos. Essa unidade tem sido um diferencial para as mulheres, oferecendo serviços e exames de última geração, como mamografia digital, densitometria óssea e ultrassonografias em geral. Aqui, em Duque de Caxias, a saúde da mulher importa!", destacou Washington Reis.

O secretário municipal de Saúde, Dr Daniel Puertas, também falou da importância do início dos exames de vídeohisteroscopia na rede municipal de saúde.

"Agradeço ao prefeito Washington Reis por, mais uma vez, mostrar o quanto se importa com a saúde da mulher caxiense. Hoje, o câncer de colo de útero está em quarto lugar como um dos que mais afetam as mulheres. Esse equipamento será de suma importância para fazer esses diagnósticos com qualidade e rapidez. O município é um dos que mais avançam na área da saúde e o CRAESM é hoje uma referência para as mulheres, não só de Duque de Caxias, mas de toda a Baixada Fluminense", reforçou o secretário.



Com a instalação do aparelho, o agendamento para as mulheres com indicação médica de realização da vídeohisteroscopia acontece de segunda a quinta-feira, das 8h às 15h, na sala do Serviço Social da unidade. A paciente deve apresentar a cópia do pedido médico, cartão do SUS, exames já realizados e telefone de contato.