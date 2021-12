Festival Literário em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 06/12/2021

Duque de Caxias - O Festival Literário “Energia para Ler” começou na última sexta-feira, 3, e segue até esta terça-feira, 7, no CIEP 319 – Oduvaldo Viana Filho, no bairro Jardim Anhangá, em Duque de Caxias. Ao longo desses cinco dias, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, apresenta aos professores e alunos obras literárias, dança, música e peças de teatro.



Durante a abertura do evento, a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, profª Danielle Barros, declarou que estava muito feliz por estar em um lugar onde celebra-se a amizade, a educação, a cultura e o livro.

“Estou especialmente emocionada por conta de estarmos vindo de um tour que fizemos no interior do estado. Eu e minha equipe pensamos no impacto desse projeto, que tem cara e chão de escola, nos territórios. Estou muito feliz porque promovemos acesso à cultura aos estudantes e docentes”, disse Barros.



Já a secretária municipal de Educação de Duque de Caxias, profª Roseli Duarte, contou que a energia do momento é muito positiva. Além disso, agradeceu às autoridades por promover alegria aos profissionais e alunos.

“A alegria é tão grande neste momento, a energia é tão positiva, que faltam palavras pra expressar. A secretária estadual de Cultura foi muito feliz no seu discurso porque ela fez um histórico do que esse momento representa. Quero agradecer também ao prefeito Washington Reis porque ele sempre se preocupa com o bem-estar dos nossos professores”, disse.



Com mais de dez milhões de visualizações nas redes sociais e mostrando a realidade do professor com leveza e descontração no palco, o ator Diogo Almeida apresentou, no primeiro dia do Festival “Energia para Ler”, um show de humor com as famosas histórias pedagógicas levando a plateia ao riso.



“Faço um show voltado para os professores porque eu fui professor, sou filho de professora, fui casado com uma professora e vi que o trabalho é muito grande, mas também tem muitas situações engraçadas em função da interação com crianças e adolescentes. Levei para o palco e tem dado muito certo. Tenho muita inspiração porque essa espontaneidade que os alunos trazem faz gerar muitas histórias. Quero mandar uma mensagem para as professoras da Rede Municipal de Duque de Caxias. Eu desejo que não falte saúde e energia e um feliz novo ciclo pra todos nós”, disse Diogo Almeida.



A diretora da Escola Municipal José de Souza Herdy, profª Luciana Santopietro, contou que este festival representa uma manifestação de amor.

“Este momento de integração com todas as pessoas envolvidas com a Educação de Duque de Caxias tem um significado muito especial para todos nós. É um momento de carinho e respeito”, finalizou a diretora.