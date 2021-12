Barragem de Saracuruna, em Xerém - Divulgação

Publicado 03/12/2021 13:38

Duque de Caxias - A Superintendência de Defesa Civil de Duque de Caxias, atendendo solicitação da Refinaria Duque de Caxias (Reduc), adiou o simulado de desocupação da Barragem de Saracuruna, em Xerém, marcada para este sábado, 4. O exercício seria o ‘transbordamento” da barragem e a retirada de cerca de 100 famílias das casas do entorno, que seriam levadas para os abrigos da região depois dos alertas de perigo. A represa, localizada na Reserva Biológica do Tinguá, fornece água bruta para Reduc. Nova data será marcada em breve.

O adiamento foi motivado devido a nova variante Ômicron da Covid-19 detectada no Brasil. O simulado iria envolver cerca de três mil pessoas entre moradores, voluntários e agentes públicos que poderiam estar nos grupos de risco por idade. A nova data será agendada pela Petrobras em atendimento à legislação vigente e o acompanhamento da evolução do quadro da pandemia no país e no estado, respeitando à saúde e segurança das pessoas envolvidas.

A Defesa Civil pede às pessoas que residem em áreas de risco, perto de rios, canais e encostas que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro e liguem imediatamente para os telefones 199 e 08000230199 ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.